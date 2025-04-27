L’arquebisbe d’Urgell demana preservar la lluita de Francesc per la pau i la misericòrdia
Assisteix al funeral a la grada dels líders mundials com a copríncep d’Andorra i remarca les reformes que va fer el pontífex. Sonen les campanes de la Seu Vella i dimarts, misses a Lleida i la Seu
L’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, va assistir ahir al funeral del papa Francesc a la grada dels líders mundials com a copríncep i cap d’Estat d’Andorra. En declaracions a ACN, va dir que havia demanat al papa una intercessió a favor de les necessitats del món i va reclamar preservar i continuar la lluita de Francesc a favor de la pau i la misericòrdia. “Que l’Església no tanqui les portes a ningú”, va afegir.
Per la seua part, el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, va reivindicar els valors del pontífex mort.
Segons Vives, amb la mort de Francesc es perd una gran persona que ha dedicat la seua vida als altres, als pobres i a l’Evangeli. “Com a papa va fer una gran transformació amb reformes de l’Església que estaven pendents des del Concili Vaticà”, va remarcar.
Vives va ser un dels lleidatans que van ser presents ahir en les exèquies del pontífex, com mossèn Joshua Enrique Carrillo, responsable de les parròquies de Juncosa de les Garrigues, Granyena de les Garrigues i els Torms, que va explicar a SEGRE com va viure aquells moments.
Mentrestant, just quan s’iniciava el funeral del pontífex al Vaticà, les campanes de la Seu Vella de Lleida van tocar a difunts. A la Catedral, on dimarts vinent, 29 d’abril, se celebrarà una missa funeral pel pontífex, queda a disposició dels ciutadans el llibre de condolences per expressar el condol i que es retirarà durant la missa de dimarts vinent.
El mateix dia també es farà un funeral per Francesc a la Catedral de la Seu d’Urgell i la de Solsona acollirà una eucaristia el proper 4 de maig.