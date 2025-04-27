EUROPA
Trump amenaça de sancionar Rússia després de reunir-se amb Zelenski
Els dos mandataris van parlar durant quinze minuts al Vaticà abans del funeral del papa. Després de sagnants bombardejos de Moscou sobre la població civil
Després de diverses setmanes de bones paraules cap al líder del Kremlin, Vladímir Putin, en les quals va evitar condemnar les últimes matances de civils provocades per Rússia, el president dels EUA, Donald Trump, va tornar a amenaçar ahir el Kremlin amb sancions, hores després de protagonitzar a la basílica de Sant Pere amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, una reunió d’alta càrrega simbòlica que les dos parts van valorar de forma positiva.
“Putin no tenia cap raó per disparar míssils contra zones civils, ciutats i pobles en els últims dies. Em fa pensar que potser ell no vol parar la guerra (...) i ha de ser tractat de manera diferent, a través de la banca o sancions secundàries. Massa gent està morint!!!”, va escriure Trump a la seua xarxa, Truth Social, després d’haver participat al Vaticà en el funeral del papa Francesc. Així, el president nord-americà es referia a l’atac llançat per Rússia contra Kiív dijous a la matinada, en què 12 civils van perdre la vida i prop d’un centenar van patir mutilacions o ferides.
Trump –que aquesta mateixa setmana havia acusat el president ucraïnès de posar pals a les rodes en el procés de pau al dir que mai reconeixeria com a territori rus Crimea– venia de reunir-se amb Zelenski en un encontre que va tenir lloc abans de començar el funeral del papa al Vaticà. El mateix Zelenski també va donar gran importància a una trobada que, segons va dir, pot marcar un abans i un després si es concreten les qüestions abordades. “Una bona reunió. Hem parlat molt cara a cara. Esperem resultats en tot el que hem cobert. Protegir les vides de la nostra gent. Un alto el foc complet i incondicional. Una pau sòlida i duradora que eviti una altra guerra. Una reunió molt simbòlica que té potencial de resultar històrica, si s’aconsegueixen resultats conjunts. Gràcies”, va escriure a les xarxes.
Zelenski també es va reunir a Roma amb el primer ministre britànic, Keir Starmer; amb el president francès, Emmanuel Macron; amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; i amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
D’altra banda, Rússia va proclamar el complet alliberament de la regió de Kursk, després de més de vuit mesos d’invasió parcial per part de l’Exèrcit ucraïnès de les fronteres russes. Tanmateix, l’exèrcit ucraïnès, al seu torn, va desmentir aquesta afirmació.