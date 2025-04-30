ESCANDINÀVIA
Almenys 3 morts en un tiroteig a la ciutat sueca d’Uppsala
Almenys tres persones van morir ahir en un tiroteig al centre de la ciutat sueca d’Uppsala, a 70 quilòmetres al nord d’Estocolm, va confirmar la Policia d’aquest país nòrdic. Segons mitjans suecs, testimonis directes van escoltar entre set i nou trets i el tiroteig es va produir al costat d’una perruqueria. Les autoritats no van informar de cap detingut, malgrat que segons el diari Aftonbladet es busca un home que va fugir en un patinet elèctric.