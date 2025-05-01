Punts de l’Espanya rural gairebé immunes al gran tall de llum
Un poble càntabre no es va quedar sense energia ni un sol minut
Mentre la Península sencera es trobava dilluns sumida en el caos durant l’apagada, algunes zones d’Espanya pràcticament ni es van assabentar del tall de subministrament. Nombrosos pobles de l’Espanya rural van aconseguir suportar l’apagada al mateix temps que la resta de la Península tornava a l’analògic.
Així, alguns pobles ni es van adonar de la caiguda del sistema elèctric al comptar amb els seus propis generadors a gasoil.
San Vicente del Monte, a Cantàbria, va ser l’únic poble de la Península en el qual no se’n va anar la llum en cap moment: “Aquí és com si no hagués passat res”, segons la cadena de televisió Cuatro. Això va ser possible gràcies a un innovador projecte d’emmagatzematge d’energia amb bateries de liti: “En el moment que falla la llum que ve de Torrelavega, per exemple, tu no notes res. Si se’n va la llum, automàticament funcionen”, explicava Lorenzo Manuel González, alcalde de San Vicente del Monte. D’altra banda, el 71% dels espanyols assegura haver escoltat la ràdio el dia de la caiguda massiva de la xarxa elèctrica, davant el 40% que ho fa habitualment, segons els resultats d’un estudi fet per Appinio per a Atresmedia. La investigació donada a conèixer ahir mostra que el 67% va escoltar la ràdio durant més d’una hora, quan en condicions normals ho fa un 53%. Així, es va registrar un increment del 77% en l’ús de la ràdio durant l’apagada. A més, al demanar als enquestats que definissin en una paraula el que va significar la ràdio aquell dia, les més repetides van ser “informació”, “companyia” i “tranquil·litat”.