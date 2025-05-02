A
Pausa a pocs dies del conclave
Els cardenals electors van viure una jornada de reflexió abans d’entrar a la Capella Sixtina el dia 7 per elegir nou papa. Pietro Parolin i Luis Antonio Tagle continuen sent els favorits
Els cardenals que han arribat a Roma per elegir un successor del papa Francesc al conclave del 7 de maig vinent van viure ahir una jornada de pausa i reflexió i el seu únic acte a l’agenda va ser una missa en memòria del pontífex difunt.
Aquest Primer de Maig, festiu a l’església per ser el Dia de Sant Josep patró dels treballadors, no es va celebrar al Vaticà la congregació general, el fòrum diari en el qual els purpurats es reuneixen per decidir els passos fins al conclave.
Fins a la vigília havien arribat a Roma 124 dels 133 cardenals electors (el Col·legi Cardenalici està compost per 252 membres, encara que només 133 tenen dret a vot al conclave per tenir menys de 80 anys i dos han renunciat a assistir-hi per problemes de salut).
Aquesta va ser per tant una jornada de pausa per a aquests cardenals cridats a elegir des de dimecres un successor del papa Francesc al conclave aïllats a la Capella Sixtina.
No obstant, el Vaticà va continuar amb les misses de les novemdiales, el període de nou dies de dol que segueixen la mort d’un pontífex, i la d’ahir va ser oficiada pel que va ser el seu prefecte per a la Doctrina de la Fe, l’argentí Víctor Manuel Fernández.
Els cardenals electors es reuniran a la Capella Sixtina a porta tancada i, tret d’elecció en la primera ronda, podrien celebrar fins a quatre votacions diàries.
Entre els favorits a les principals cases d’apostes destaquen l’italià Pietro Parolin i el filipí Luis Antonio Tagle, opcions que reflecteixen tant la tradició com la dimensió global de l’Església.
Des de Joan Pau II, passant per Benet XVI, fins arribar al papa Francesc, Mancinelli (Roma, 1939) pot presumir d’haver vestit els últims pontífexs de la Santa Seu.
El sastre que vesteix els papes ja es prepara per al successor de Francesc
Als seus 86 anys, Raniero Mancinelli ja prepara el vestit del pròxim pontífex en una sastreria única al món, que pot presumir també de vestir la cúria que formarà part del pròxim conclave, reunit des del 7 de maig per elegir el successor de Francesc. En tres mides diferents, Mancinelli talla i cus a mà, a la seua icònica botiga del centre de Roma, el pròxim vestit papal: “Estic preparant tres talles diferents de manera que puguin servir per a qualsevol cos, sigui qui sigui el pròxim papa”, va revelar.