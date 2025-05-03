POLÍTICA
El Dos de Maig plasma el cisma entre Ayuso i Sánchez
“Madrid està dolgut”, diu la presidenta
La celebració institucional del Dos de Maig, Dia de la Comunitat de Madrid, va posar ahir de manifest una vegada més la ruptura entre els presidents estatal (Pedro Sánchez) i autonòmica (Isabel Díaz Ayuso), amb l’Exèrcit, el Govern central i el PSOE-M absents en l’acte de la Puerta del Sol. No va ser convidat cap membre del Govern arran del veto de Díaz Ayuso per la ruptura de relacions institucionals entre Sol i Moncloa, després que el ministeri de Defensa cancel·lés la tradicional parada militar i la desfilada aèria de la Patrulla Àguila, al·legant que no es tracta d’un acte militar. L’absència de l’Exèrcit, que només va participar en l’ofrena floral al cementiri de la Florida, va ser present en el discurs de Díaz Ayuso. “Enguany el poble de Madrid està dolgut i troba a faltar les seues Forces Armades, va lamentar. Ayuso sí que havia convidat les portaveus del PSOE-M a l’Assemblea i l’ajuntament. Però no hi van anar i els socialistes van organitzar una celebració alternativa, a la qual va assistir el secretari general del PSOE-M, Óscar López. Va dir que volia celebrar el Dos de Maig “en una festa moderna allunyada del sectarisme ja conegut”.