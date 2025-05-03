A
Moncloa redobla la pressió a les elèctriques i estudiarà amb Portugal la causa de l’apagada
El Govern central va insistir ahir que les causes de l’apagada massiva de dilluns encara es desconeixen i va demanar “prudència” a l’hora d’assenyalar possibles culpables, després que diverses informacions apuntessin motius com una fallada dels tallafocs o un excés d’energies renovables. La ministra de Ciència, Diana Morant, va tornar a assenyalar les elèctriques, afirmant que aquestes “encara no han estat capaces d’assenyalar quin va ser l’origen del problema”. Per la seua part, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va assegurar que la situació del sistema elèctric és de “plena normalitat en tots els nivells” i que la prioritat és treballar per “conèixer les causes de l’apagada i evitar que torni a passar”. El ministre va fer aquestes declaracions després de presidir una nova reunió del Comitè que analitza la crisi elèctrica. Per la seua part, el ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, va defensar que el govern espanyol està posant sobre la taula “tots els recursos” per esbrinar els motius de l’apagada. “Ara la prioritat és investigar, aclarir, aprendre i millorar”, va dir, remarcant que han d’analitzar milions de dades. López, que es va mostrar sorprès que Red Eléctrica descartés des d’un primer moment l’atac cibernètic com a causa de l’apagada, va criticar els intents de culpar les energies renovables dels fets i va afirmar que darrere d’aquests moviments hi ha “interessos econòmics”. “Culpar les renovables em sembla profundament injust”, va remarcar, acusant el PP de ser el “lobby de les nuclears”.
Al marge de les declaracions dels responsables polítics i per intentar sumar esforços per trobar com més aviat millor la causa de la caiguda del sistema elèctric, Espanya i Portugal han engegat un grup de treball conjunt que lideraran la ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, i la seua homòloga portuguesa, titular de la cartera de Medi Ambient i Energia, María da Graça Carvalho. A l’esmentat equip hi ha inclosos els secretaris d’Estat dels dos països, i el seu objectiu és no només esbrinar què va ocórrer dilluns, sinó adoptar les mesures necessàries perquè no torni a passar. L’Executiu lusità, que també desconeix la causa de l’apagada, va assegurar que ambdós països mantenen paralitzats els intercanvis comercials d’energia “per precaució”. En declaracions a la premsa, la ministra lusitana va afirmar que els fets van ser “un incident greu, complex, que ha de ser molt ben analitzat”, i va destacar la importància dels informes que seran fets per diferents entitats nacionals i comunitàries. Les dos ministres tenen previst reunir-se la setmana que ve.
Per la seua part, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) també analitza ja l’apagada en l’àmbit de les seues funcions, segons van confirmar fonts de l’organisme regulador.
❘ Lleida ❘ L’apagada elèctrica massiva de dilluns passarà a la història per ser un dels successos amb més impacte econòmic, social i emocional dels últims temps. Fenòmens com Filomena, la dana, l’erupció del volcà de La Palma, o ara aquesta caiguda de la xarxa elèctrica, incideixen en múltiples àrees de les rutines: comunicacions i transport, comerç, educació o sanitat i, per descomptat, en els hàbits de consum digital. Segons un estudi de GfK DAM, mesurador oficial del consum digital, malgrat que la meitat d’Espanya estava desconnectada de la xarxa elèctrica, en el moment de produir-se l’apagada, de 12.50 h a 14.20 h, es va registrar un augment del 388% del consum d’informació i notícies a internet respecte al dia anterior. De fet, el pic més gran va ser de 13 h a 13.10 h, superant el 545% de creixement. A partir de les 22.20 h, quan es va produir una arribada de llum massiva a totes aquelles zones que encara no comptaven amb electricitat, el consum es va situar per sobre del 100%. Al llarg de tota la matinada de dimarts, va estar per sobre del 100% respecte a diumenge i, a partir de les 7.40 hores del matí fins a les 12.40, sempre per sobre del 60%.
El digital del diari SEGRE va ser testimoni directe d’aquest comportament, observant a través de les seues gràfiques internes d’audiència com queia sobtadament la demanda d’informació a les 12.35 h, seguit d’un pic informatiu quan es va publicar la notícia de l’avís de la caiguda elèctrica, a les 12.55 h. En aquest punt SEGRE va registrar un augment de gairebé el 400%.
El PP vol una auditoria internacional de la causa
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va reclamar ahir una “auditoria independent internacional” per esbrinar les causes de l’apagada de dilluns passat, ja que, segons la seua opinió, el Govern “no és fiable”. Segons el líder popular, el fet que l’Executiu encara no hagi revelat l’origen del succés només es pot deure a “una incompetència manifesta” o a intentar “ocultar” el que va passar.
Ensurt a Ourense arran d’una avaria elèctrica
Els veïns d’Ourense, encara amb l’ensurt al cos després de l’apagada massiva de dilluns, van témer ahir que es produís una rèplica després que diversos barris de la ciutat es quedessin sense subministrament a causa de la tempesta elèctrica que va fuetejar la província. La nova apagada, no obstant, va ser a causa d’una avaria en la línia de mitjana tensió.
El preu de la llum puja avui fins als 16 €/MWh
El preu del mercat a l’engròs elèctric, el denominat pool, pujarà avui fins als 16,17 euros el megawatt hora (MWh), un preu un 47,81% més alt que el que va marcar ahir el cost de l’electricitat. Tanmateix, durant vuit hores la llum serà a cost zero o fins i tot negatiu, en un interval que anirà des de les 11.00 hores fins a les 19.00, quan tornarà a registrar-se un valor de 2,2 €/MWh.
La turística illa de Bali es queda a les fosques
Una apagada similar a la soferta dilluns a Espanya va deixar ahir a les fosques l’illa de Bali, la destinació més turística d’Indonèsia, on les autoritats buscaven reposar el servei com més aviat millor, sense que es conegués encara la causa de la fallada. A través d’Instagram, la companyia estatal Perusahaan Listrik Negara, que té el monopoli de la distribució d’energia elèctrica al país, va confirmar el tall del fluid i va demanar disculpes als usuaris per les molèsties.