EUA
Trump insisteix a deixar Harvard sense privilegis fiscals
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir que la Universitat de Harvard perdrà també el seu dret a no pagar impostos, en un nou capítol d’un pols polític que ja havia portat el magnat a deixar l’esmentat centre educatiu sense fons federals com a represàlia per les protestes contra l’ofensiva israeliana a la Franja de Gaza. “Traurem a Harvard l’exempció d’impostos. És el que es mereixen!”, va proclamar el mandatari en xarxes socials, sense aclarir si es tracta d’una decisió ja adoptada o d’una futura revisió per part del Servei d’Impostos Interns (IRS, per les sigles en anglès), dependent del Tresor. Tècnicament, el codi de l’agència tributària impedeix que un president interfereixi en decisions d’aquest tipus, si bé Trump no ha escatimat crítiques contra una de les institucions acadèmiques més prestigioses dels Estats Units sota l’argument que promou valors contraris als interessos nacionals. Per la seua part, Harvard ha aconseguit en aquestes últimes setmanes el suport de més de 200 rectors.
Paral·lelament, Trump va dir en un discurs davant d’estudiants de la Universitat d’Alabama que els magnats d’internet han passat d’odiar-lo a “besar-me el cul”.