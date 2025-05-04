CONFLICTES
Els bombardejos israelians deixen almenys 94 morts a Gaza en tot just tres dies
Desplega tropes al sud de Síria i els EUA agreugen els seus atacs sobre els houthis del Iemen
L’exèrcit d’Israel continua atacant dia rere dia la Franja de Gaza i només entre dijous i divendres van causar la mort d’almenys 70 persones, mentre que ahir un nou atac va deixar 24 morts, 11 dels quals en un campament de refugiats de la ciutat de Khan Yunis. Unes xifres que se sumen als més de 52.400 morts a causa de l’ofensiva desencadenada per l’Exèrcit hebreu contra l’enclavament després dels atacs del 7 d’octubre del 2023. En concret, el ministeri de Sanitat gazià, que està controlat per Hamas, va indicar dijous que “el balanç de víctimes a causa de l’agressió israeliana ha augmentat a 52.418 i 118.091 ferits des del 7 d’octubre del 2023”, una xifra que inclou 2.326 morts i 6.050 ferits des del 18 de març, data en la qual Israel va decidir trencar l’alto el foc pactat amb Hamas el gener passat.
Paral·lelament, els rebels houthis del Iemen van denunciar que els Estats Units van perpetrar almenys nou atacs aeris contra les províncies de Jauf i Sanà, on hi ha la capital del país, sense detallar víctimes. Mentrestant, Israel va anunciar ahir la intercepció d’un altre míssil houthi. L’amenaça va desencadenar l’alarma a Jerusalem i Cisjordània. Els rebels, recolzats per l’Iran, van reiniciar els seus atacs contra la navegació al mar Roig i Israel en resposta a la decisió d’aquest de trencar la treva a Gaza.
Així mateix, Israel va anunciar ahir el desplegament de tropes al sud de Síria per “protegir les poblacions druses” de l’onada de violència sectària que fa dies que assola la zona, i que els ha portat a multiplicar els seus bombardejos al país.