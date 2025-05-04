Trump torna a generar polèmica publicant una imatge vestit de papa
El president dels Estats Units, Donald Trump, va tornar ahir a generar polèmica després de publicar al seu compte de la xarxa Truth Social una imatge seua vestit de papa. La imatge, generada per IA, va arribar mentre l’Església catòlica espera la celebració del conclave que triarà el nou pontífex, dimecres vinent, i dos dies després que el mandatari suggerís que ell seria una bona opció per ocupar el tron de Sant Pere. “M’agradaria ser papa. Aquesta seria la meua opció número u. Crec que seria un gran papa. Ningú no ho faria millor que jo”, va dir el mandatari des de la Casa Blanca. La imatge va generar indignació entre molts dels usuaris de les xarxes socials, que ho veuen com una falta de respecte cap al difunt i també la institució de l’Església. El mandatari ja va generar controvèrsia en el funeral del papa Francesc, fa una setmana al Vaticà, quan es va saltar el protocol a l’assistir vestit de blau i no de negre, com dicta la tradició en aquests casos.
Tot després que al febrer el mandatari firmés una ordre executiva per establir la formació d’un grup de treball al departament de Justícia amb l’objectiu d’eliminar el que considera un “biaix anticristià” al Govern federal. Segons un comunicat emès aleshores per la Casa Blanca, la mesura buscava garantir la llibertat religiosa dels ciutadans nord-americans i aturar el que consideraven una ofensiva governamental en contra del cristianisme.