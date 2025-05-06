VATICÀ
Els cardenals ultimen les seues reunions abans del conclave
El papamòbil serà un hospital ambulant per als nens de Gaza
Els 133 cardenals electors que entraran demà dimecres al conclave ja es troben a Roma, tal com va confirmar ahir el director de l’Oficina de Premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni. Els cardenals interceptats pels mitjans quan s’encaminaven a les congregacions generals de preparació del conclave no es van posar d’acord sobre l’elecció d’un nou papa: per a alguns es necessiten més dies per conèixer-se, per a d’altres ja han tingut més d’una setmana, hi ha qui creu que serà curt i d’altres, que durarà “el temps necessari”.
Molts d’ells esperen que el successor de Francesc sigui un pastor proper a la gent, porta de comunió i que reuneixi tothom, en un món on l’ordre global en el qual està en crisi. Les obres a la Capella Sixtina, així com als allotjaments, estan gairebé acabades, i els purpurats podran registrar-se a partir d’avui dimarts.
D’altra banda, el bisbe nord-americà Thomas Paprocki va assegurar que Donald Trump “deu una disculpa” per “burlar-se de Déu, l’Església catòlica i el papat” al publicar una imatge de si mateix disfressat de papa.
Així mateix, l’arquebisbe de Nova York, Timothy Dolan, va afirmar que la publicació de l’esmentada imatge “no va estar bé”.
En un altre ordre de coses, ahir es va saber que un dels últims desitjos del papa Francesc és que el papamòbil, el vehicle que solen utilitzar els pontífexs en els seus recorreguts entre els fidels, sigui donat a la Franja de Gaza per convertir-lo en un hospital mòbil per als nens i nenes del castigat enclavament palestí.