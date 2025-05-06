ENERGIA
Noves dades sobre les causes de l’apagada
La xarxa elèctrica va registrar un tercer incident 19 segons abans de la gran apagada elèctrica i CaixaBank estima un impacte econòmic de menys de 400 milions d’euros
Mentre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va tornar a garantir ahir que l’Executiu treballarà amb rigor, prudència, transparència i col·laboració amb les operadores per arribar fins al final i saber les causes de l’apagada que va patir la Península, la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, va avançar que en la investigació en curs s’ha descobert que es va produir un tercer incident en el sistema elèctric, que va tenir lloc 19 segons abans de l’apagada del passat 28 d’abril i que es va ubicar al sud d’Espanya.
Així mateix, Red Eléctrica de España (REE), l’operador del sistema elèctric, va advertir el maig de l’any passat el ministeri per a la Transició Ecològica de revisar els criteris de protecció existents del sistema elèctric davant de l’entrada massiva de renovables.
A nivell comunitari, Espanya i França van coincidir ahir en la necessitat que el pròxim Consell informal d’Energia de la Unió Europea (UE), que se celebrarà la setmana que ve a Varsòvia, inclogui la inèdita apagada elèctrica peninsular com un dels principals punts de l’ordre del dia.
Per la seua part, CaixaBank Research ha estimat que l’apagada que va deixar sense electricitat tot el territori peninsular d’Espanya el passat 28 d’abril del 2025 suposarà un impacte “puntual” sobre el PIB trimestral de menys d’una dècima percentual, per sota dels 400 milions d’euros.
Per la seua part, el sector dels supermercats i distribució a l’engròs calcula en almenys 53 milions d’euros els danys generats pel tall elèctric massiu segons un comunicat de la patronal Asedas que engloba el 75% del sector amb companyies com Mercadona, Lidl, DIA, Aldi, Ahorramas i altres ensenyes regionals.
