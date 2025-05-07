Conclave: Els 133 cardenals ja deliberen per escollir un nou papa
Només podrà ser elegit per majoria qualificada de dos terços del cos cardenalici, és a dir, necessitarà 89 vots
Els 133 cardenals que tenen la tasca d'escollir al pròxim papa ja estan tancats a la Capella Sixtina. Tal com estava previst, el conclave ha començat puntualment a primera hora de la tarda amb l'arribada dels electors abillats amb un vestit vermell que recorda als màrtirs del cristianisme. Abans de tancar-se, els cardenals han fet en una processó solemne mentre entonaven un lletania encomanant-se als principals sants de l'Església catòlica perquè els inspirin en l'elecció del pontífex que ha de succeir Francesc. Aquesta mateixa tarda hi haurà una primera fumata a la plaça Sant Pere del Vaticà, on al migdia ja hi havia centenars de fidels i curiosos, així com un enorme desplegament policial i de mitjans de comunicació de tot el món.
Tot i ser un procediment eclesial, l'elecció de cada papa converteix el Vaticà és un resum de les tensions globals i en un pols entre els sectors progressistes, que donen gairebé per fet un papa continuista respecte a Bergoglio, i els més conservadors, aparentment més minoritaris, que volen rectificar certs processos d'obertura. De fet, fa dies que bona part dels cardenals que han de decidir el futur papa ja són al Vaticà discutint els principals problemes de la cúria i de l'església en general.
Processó, jurament i 'extra omnes'
Després de la missa 'pro eligiendo pontifice', celebrada aquest matí per donar tret de sortida al dia de l'inici del procés d'elecció papal, els cardenals han dinat a la Casa Santa Marta, a uns metres de la basílica de Sant Pere, la seva residència durant el conclave. A quarts de quatre de la tarda, s'han desplaçat a la Capella Paulina, al Palau Apostòlic, on han celebrat una pregària i s'han desplaçat amb hàbits corals en processó a la Capella Sixtina.
Un cop han arribat, i sota els frescos renaixentistes de Miquel Àngel com el 'Judici Final', cadascun d'ells s'han inclinat a l'altar abans d'ocupar els seus llocs mentre han entonat el càntic 'Ora pro nobis', la lletania dels sants. Quan ha acabat la processó i s'han anat asseient, s’han tret el barret, han entonat l’himne ‘Veni creator spiritus’ i han fet un jurament individual sobre el secret de les deliberacions, que ha començat el cardenal secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin.
Al voltant de tres quarts de sis de la tarda, el mestre de cerimònies ha dit "extra omnes", una expressió que vol dir "tothom fora", per indicar a tothom que no es pot quedar a les votacions. Tot seguit s'han tancat les portes de la Capella Sixtina amb clau, i s'espera que es faci una reflexió sobre la transcendència del moment i que comenci la primera i única votació del dia, el resultat de la qual es determinarà al vespre amb la fumata negra o blanca.
Un moment “difícil i complex”
Aquest matí, els cardenals s'han aplegat en una missa al Vaticà on s'han conjurat per triar un pontífex hàbil per un moment "difícil i complex". "El món d'avui espera molt de l'Església", els ha avisat el degà del col·legi cardenalici, Giovanni Battista Re, en l'homilia que ha pronunciat durant la missa 'pro eligendo' que ha tingut lloc a la basílica de Sant Pere. "Preguem perquè l'Esperit Sant, que en els darrers cent anys ens ha donat una sèrie de pontífexs veritablement sants i grans, ens regali un nou papa segons el cor de Déu", ha apuntat. A parer seu, el conclave és "un acte de màxima responsabilitat humana i eclesial" que el món segueix amb atenció.
Si no hi ha papa, després de la fumata d'aquest dimecres començarà un calendari atapeït amb votacions matí i tarda. Dijous –i també divendres i dissabte si és necessari– se celebraran un màxim de quatre votacions, dues al matí i dues a la tarda. Si s'escull pontífex a la primera votació del matí, la fumata blanca es deixarà veure al voltant de les 10.30 hores. En cas contrari, no n'hi haurà en aquell moment, sinó després de la segona del matí, al voltant de les 12.00 hores, que serà blanca o negra depenent del resultat del segon escrutini. Durant les tardes, a les 17.30 hores podria ser el moment d'una potencial fumata blanca, i si no és el cas, cap a les 19.00 hores la xemeneia marcarà el desenllaç final d'aquella jornada.
Sis de cada deu cardenals, no europeus
El procés d'elecció del nou pontífex estarà a les mans d'un col·legi cardenalici d'una setantena de nacionalitats. La italiana és la més nombrosa com ha passat tradicionalment, però perd pes amb al voltant d'un de cada deu electors. Actualment, el cens de cardenals està format per 252 homes, però només 133 d'ells –els menors de 80 anys– podran votar. Dos més, els arquebisbes emèrits de València, Antonio Cañizares, i de Nairobi (Kenya), John Njue, també hi tenen dret, però no ho faran per motius de salut.
