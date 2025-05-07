El Govern aprovarà dimarts un decret amb caràcter retroactiu per a ajornar l’entrada en vigor de la nova taxa turística
Romero demana a Junts que sigui “responsable” i voti a favor per convalidar el nou decret de l’executiu
El Govern aprovarà en el Consell Executiu del pròxim dimarts un nou decret amb caràcter retroactiu per a ajornar l’entrada en vigor de la nova taxa turística. Ho farà després que el Parlament hagi rebutjat que aquesta taxa entri en vigor a l’octubre, tal com havien demanat alguns grups parlamentaris i membres del sector a l’executiu per a poder incloure modificacions al text de l’executiu. En una atenció a mitjans, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que el Govern ja tenia la voluntat que la taxa entrés en vigor l’1 de maig, i que va “cedir" per ajornar-la, Així, s’ha mostrat “sorpresa” pel vot d’alguns grups i ha demanat a Junts que sigui "responsable" i convalidi el nou decret a la cambra.
El Ple ha debatut conjuntament dos decrets llei sobre la taxa turística. El 6/2025, que modifica l’impost sobre les estades en establiments turístics – que s’ha aprovat – i el 9/2025, que modifica l’entrada en vigor del primer decret, que era prevista per a l’1 de maig i l’endarrereix fins a l’octubre. Aquest és el decret que s’ha rebutjat amb els vots de Junts, PPC, Vox, Comuns, CUP i AC.
La consellera ha insistit que la voluntat del Govern era que la taxa entrés en vigor l’1 de maig, però que alguns grups polítics i membres del sector van considerar que era millor tramitar el decret com a projecte de llei per a incloure modificacions i per no “generar inseguretat jurídica”. Per això, segons ha matisat, el Govern va accedir a enrederir la seva entrada en vigor fins a l’octubre.
Romero ha dit que els ha sorprès que el decret per ajornar l’entrada en vigor no s’hagi aprovat i que això genera una situació “estranya” que l’executiu ha de resoldre. Per aquest motiu, la consellera ha dit que el Govern aprovarà un nou decret perquè la taxa no entri en vigor l’1 de maig, ja que era el que havia demanat el sector.
“L’únic que pot fer el Govern és aprovar un nou decret per a poder fer una tramitació tranquil·la de les modificacions a la taxa turística, acordades amb els sectors. No tenim una altra opció”, ha asseverat la consellera, que ha afegit que espera que demà es puguin reunir amb el sector per abordar la qüestió.
La consellera ha insistit que el Govern no es planteja retirar el decret, perquè hi ha una “voluntat majoritària” d’augmentar la taxa, i que la mantindrà després de revisar alguns aspectes. “Avui no s’ha pogut aprovar, però ho intentarem una següent vegada”, ha confiat.
Demana "responsabilitat" als grups
De fet, la consellera ha criticat que precisament grups que han “estat al costat del sector” i que han demanat al Govern “empatia i sensibilitat” cap a les seves demandes, hagin votat en contra d'ajornar l'entrada en vigor de la taxa. “Han donat l’esquena al sector, no al Govern" ha retret. En aquest sentit, els ha demanat que siguin “responsables” i que votin a favor de la convalidació del nou decret quan torni a la cambra catalana.