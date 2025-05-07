A
Illa garantirà 48 hores d’energia a serveis essencials
També una sala conjunta per a emergències. El president defensa la gestió de l’apagada entre les crítiques de l’oposició
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que el Govern impulsarà una sala conjunta d’emergències a Catalunya i que treballarà perquè tots els serveis essencials puguin garantir una autonomia de funcionament de 48 hores sense subministrament elèctric. Així ho va afirmar durant la seua compareixença al Parlament després de l’apagada, en la qual els grups de l’oposició van criticar la seua gestió durant la fallada i la falta d’autocrítica. El president, que va defensar que va afrontar la caiguda de la xarxa elèctrica amb “responsabilitat i rigor” i sense “passar-ho a una altra administració”, va explicar que la sala d’emergències, que es crearà “tan aviat com sigui possible”, integrarà tots els serveis amb les millors tecnologies, i que es reforçarà la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT). En aquesta, va dir, hi haurà “els operadors de transport, aigua i energètics”. Illa va desitjar comptar amb el suport dels grups per tirar-la endavant. Així, va afirmar que el seu Executiu va treballar en 4 prioritats durant l’apagada: protegir les persones, ajudar a recuperar el servei, col·laborar amb les administracions i informar de forma veraç. El president, que va rebutjar fer marxa enrere en el desplegament de les energies renovables, es va mostrar favorable a la comissió plantejada per ERC per analitzar i reforçar les estructures elèctriques. Durant el ple, Junts va criticar el “conformisme” d’Illa i li va reclamar “assumir responsabilitats” per la gestió informativa de l’apagada. ERC el va acusar de no actuar amb “diligència” malgrat tenir les competències per fer-ho. Els comuns van animar el president a avançar cap a un model energètic descarbonitzat. El PP li va demanar “reconèixer els errors i corregir-los”. La CUP va dir que va actuar tard” i Vox i Aliança li van exigir “disculpes”.
Inversió de 1.100 milions per protegir infraestructures
El Govern espanyol va aprovar ahir una inversió de 1.157 milions d’euros per millorar les capacitats de ciberseguretat per protegir la informació i els serveis d’infraestructures crítiques. L’anunci arriba en vigílies que Pedro Sánchez comparegui al Congrés sobre l’apagada. El president té previst anunciar mesures destinades al reforç del sistema elèctric encara que a priori no revelarà novetats sobre les causes del col·lapse. Per la seua part, el comissari d’Energia de la Comissió Europea, Dan Jorgensen, va descartar que les energies renovables siguin la causa de l’apagada elèctrica.