El Suprem s'oposa a un segon indult per a Junqueras, Romeva, Bassa i Turull que aixequi la inhabilitació
El tribunal sentenciador diu al Ministeri de Justícia que la llei prohibeix "acumular indults" parcials
Els magistrats del Tribunal Suprem que van jutjar la causa del 'procés' han informat desfavorablement sobre una nova sol·licitud d'indult formulada per un ciutadà particular a favor dels condemnats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull. Els penats ja van ser beneficiats per un indult parcial concedit pel govern espanyol el juny del 2022, que va extingir les penes privatives de llibertat, però va mantenir les d'inhabilitació absoluta fixades en la sentència. Segons explica el Suprem, el caràcter parcial d'aquell indult era conseqüència obligada de l'informe negatiu a la concessió emès per la sala, cosa que impedia un indult total d'acord amb la llei.