COMMEMORACIÓ
Putin i Xi Jinping enforteixen la seua aliança al Kremlin
Els líders de Rússia i la Xina reforcen la seua relació estratègica i comercial. Hi ha dubtes sobre la seguretat dels assistents
El president de Rússia, Vladímir Putin, i el president de la Xina, Xi Jinping, es van reunir ahir a Moscou la vigília de la celebració del Dia de la Victòria. La visita al Kremlin durarà quatre dies i va servir com a mostra de l’estreta relació entre els dos governs, que es troba en el millor moment de la seua història.
Ambdós líders van assenyalar la importància d’“enfortir la confiança política mútua i intensificar la cooperació estratègica, a més de continuar sent socis fiables”.
Segons Putin, el 2024 el volum comercial entre els dos països va assolir la xifra rècord de 245.000 milions de dòlars, una aliança clau en el context aranzelari actual.
Rússia celebra avui a la plaça Roja de Moscou el Dia de la Victòria, commemorant el triomf de la Unió Soviètica i els Aliats davant l’Alemanya Nazi fa vuitanta anys. Rebrà, a més de Xi Jinping, diversos líders internacionals com el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, el president del Brasil, Lula da Silva, o el primer ministre d’Eslovàquia, Robert Fico.
Així, Putin vol mostrar la seua fortalesa després de les declaracions de fa uns dies del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que no garantia la seguretat dels assistents a l’acte, rebutjant l’alto el foc de tres dies proposat pel president rus. El Govern ucraïnès, així mateix, el va acusar ahir de trencar la treva en més de 700 ocasions.
També es va commemorar ahir el 80è aniversari del final de la Segona Guerra Mundial a Europa en països com Alemanya, que va apartar Rússia de la cerimònia per tercer any consecutiu, i també el Regne Unit, que va comptar amb la presència del rebesnet de Winston Churchill, elegit per encendre l’espelma pel Dia de la Victòria a Europa (VE-Day) a Londres.