Suport unànime al pontífex de l’església lleidatana
L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, va celebrar ahir el primer missatge transmès pel nou papa en la benedicció urbi et orbi que va fer des del balcó de Sant Pere del Vaticà, un missatge en el qual va instar a treballar per aconseguir “una pau desarmada i desarmant” i per “bastir ponts”. “Ressona el magisteri últim del papa Francesc”, va indicar Vives. Amb tot, l’arquebisbe d’Urgell va considerar que Prevost no ha de ser un “clon” de Jorge Bergoglio i va subratllar que tindrà una “nova manera de fer”, però sí que va esperar que continuï “el llegat del papa Francesc” com s’ha demanat des de molts racons de l’Església.
El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, va subratllar que Lleó XIV “és un home senzill, de molt bon tracte” i es va mostrar convençut que serà “un gran papa per a l’Església”. Va conèixer personalment Robert Prevost durant el sínode d’octubre de 2023 i 2024. Creu que, amb l’elecció del nom de Lleó XIV, va voler “connectar” amb el pontificat de Lleó XIII, “que va ser un papa molt social i del món obrer”. El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va admetre que és “molt difícil aventurar” si Lleó XIV seguirà la línia marcada pel papa Francesc, com va declarar la vigília a SEGRE, però va opinar que “la seua experiència és molt rica i molt variada, i sí que sap interpretar els signes del temps”. “És una persona amb una visió molt àmplia i suposem que farà el millor per a l’Església i per a tot el món”, va expressar Giménez.