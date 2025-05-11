ENTITATS
Un lleidatà, nou secretari de l’ANC
El secretariat nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va escollir ahir durant la sessió plenària que l’entitat va celebrar a Lleida el lleidatà Xavier Aibar com a nou secretari de l’entitat. Aibar va ser elegit amb 39 vots, un més del que marca la majoria necessària de dos terceres parts dels assistents del ple, i es va imposar al segon candidat, Josep Costa, que va obtenir 15 vots. Nascut a Torà el 1993, el nou secretari nacional de l’ANC va iniciar el seu compromís polític arran de l’1-O i es va presentar al secretariat per reactivar l’Assemblea Nacional de Joves Independentistes. Durant l’acte, el president de l’ANC, Lluís Llach, va defensar que només una ciutadania organitzada podrà fer efectiva la independència en aquesta nova fase del procés i va criticar que “el país se sent orfe d’una instància política que representi la urgència d’alliberar-se d’Espanya”.