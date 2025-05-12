El Govern aprova que tot Catalunya passi a situació de normalitat per sequera excepte l'embassament de Riudecanyes
Quatre unitats partien de l'estat d'alerta i quatre més del de prealerta
El Comitè Interdepartamental de Sequera ha aprovat aquest dilluns que tot Catalunya passi a situació de normalitat excepte l'embassament de Riudecanyes, que es mantindrà en prealerta. Això implicarà canvis en vuit àrees diferents. D'una banda, l'aqüífer Fluvià-Muga, l'embassament Darnius Boadella, l'Empordà i la Serralada Transversal passen d'alerta a normalitat. En paral·lel, el Consorci Aigües Tarragona, els embassaments del Llobregat, els del Ter i l'Embassament Ter-Llobregat també ho fan, però partien de l'estat de prealerta. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, després de reunir-se amb el secretari d'Estat de Medi Ambient a Madrid.
