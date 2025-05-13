GUERRA
Els EUA i la Xina firmen una treva que rebaixa els aranzels 90 dies
Washington abaixarà els que aplica als béns xinesos del 145 al 30% i Pequín ho farà del 125 al 10% als nord-americans. Arran d’una reunió celebrada a Ginebra
La Xina i els EUA han pactat una treva de tres mesos en la guerra comercial que mantenen des del mes de febrer passat durant la qual el gegant asiàtic reduirà del 125 al 10% els aranzels sobre productes nord-americans i els EUA rebaixarà els que aplica als béns xinesos del 145 al 30%.
El pacte va ser anunciat ahir en un comunicat conjunt difós després de les negociacions celebrades a Ginebra durant el cap de setmana per representants dels seus respectius governs, que també van acordar crear un mecanisme permanent de consulta.
Durant la treva de 90 dies tots dos països seguiran amb negociacions de caràcter més tècnic que no només inclouran qüestions aranzelàries, sinó altres tipus de mesures que obstaculitzen el comerç, en particular de la part xinesa, va indicar el secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, des de Ginebra.
La guerra comercial entre les dos potències iniciada amb l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca es va intensificar des de l’abril amb la imposició de nous aranzels, la qual cosa va portar els gravàmens a nivells sense precedents: 145% per a les importacions de béns xinesos als EUA i 125% per a les dels nord-americans que entressin a la Xina.
La reunió de Ginebra, celebrada el cap de setmana, ha estat el primer acostament formal des que va començar aquesta última batalla aranzelària. El representant comercial dels EUA, Jamieson Greer, va dir que en aquests dos dies s’ha abordat per primera vegada de forma directa amb la Xina el problema del fentanil, i que ha demanat a la Xina que prengui mesures dràstiques contra la producció i exportació il·legal dels químics que en permeten l’elaboració. Trump va indicar que espera poder conversar amb el president de la Xina, Xi Jinping, “a finals de setmana”, després d’aconseguir aquest acord.
Els mercats borsaris mundials van reaccionar a la treva comercial amb avenços i amb fortes pujades a Wall Street.
En un altre ordre de coses, el mandatari nord-americà planeja acceptar un Boeing 747-800 com a regal de la família reial qatariana i utilitzar-lo com l’Air Force One, l’avió oficial presidencial, segons han indicat els mitjans nord-americans.
Segons el canal ABC, acceptar-lo no viola les lleis contra el suborn ni la prohibició de la Constitució que qualsevol funcionari del Govern dels EUA accepti regals “de qualsevol rei, príncep o Estat estranger”.