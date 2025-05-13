PARTITS
Núñez Feijóo avança el congrés del PP davant de la “decadència” del Govern
El PSOE veu en el popular “un difunt polític”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar ahir la intenció d’avançar el congrés nacional del partit per celebrar-lo el 5 i 6 de juliol a Madrid i va confirmar que presentarà candidatura per continuar sent-ne el president.
Davant dels barons del partit, reunits a la comissió executiva nacional, va apostar per celebrar aquest congrés per “activar el partit, preparar-lo per fer front a les urnes a Pedro Sánchez i dissenyar des de ja una alternativa de govern definitiva sòlida i decidida”.
“Sí, passarem del conclave del papa al conclave del PP”, va proclamar el líder popular, que va explicar que fa temps que reflexiona sobre l’oportunitat d’avançar el congrés, una decisió que ha pres per “la decadència del Govern espanyol” davant dels nombrosos casos de corrupció al seu entorn.
Va citar, en aquest context, la imputació de l’esposa del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el processament del seu germà, David Sánchez, i les “sospites” sobre el fiscal general de l’estat, Álvaro García Ortiz. Un Govern, va afegir, “obligat a parlar de lingots, de festes, de furgonetes i de becàries”, que té un “suport fix-discontinu al Consell de Ministres” i que és “inexistent al Congrés”, ja que no té pressupostos ni “vergonya”.
L’últim conclave popular –que va ser també extraordinari– es va celebrar l’abril del 2022 a Sevilla i va ser precisament quan Feijóo va assumir la presidència del PP després de la polèmica sortida de Pablo Casado.
La portaveu del PSOE, Esther Peña, va dir que Feijóo ha avançat la convocatòria del seu congrés perquè el PP està adormit i considera que d’aquesta manera reconeix que és “un difunt polític”.