ENERGIA
Competència obre la seua investigació de l’apagada
L’organisme adverteix de multes de fins a 60 milions d’euros. Inclou les telecomunicacions i el sector ferroviari
La presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, Cani Fernández, va comparèixer ahir al Congrés dels Diputats per anunciar l’obertura d’una investigació independent sobre l’apagada que va tenir lloc el 28 d’abril. “L’objectiu és aclarir-ne les causes, depurar responsabilitats i, en cas de detectar infraccions, imposar sancions que podrien arribar fins als 60 milions d’euros” va explicar Fernández davant de la Comissió d’Economia, Comerç i Transformació Digital del Congrés. La investigació no només se centrarà en el sector energètic, sinó que inclourà també el sector de telecomunicacions i al sector ferroviari, competència de la CNMC.
Fernández va afirmar que malgrat que el 28 d’abril va ser un dia d’alta producció renovable –amb nivells habituals d’un dia de primavera–, no es va observar “cap anomalia o particularitat que pugui per si mateixa explicar l’incident”.
Sara Aagesen, ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern d’Espanya, compareix avui al Congrés per retre comptes sobre les causes de l’apagada.
■A més de la investigació sobre l’apagada, l’opa de BBVA a Sabadell va ser l’altre gran tema del dia. Cani Fernández, presidenta de la CNMC, va criticar la decisió del Govern de fer una consulta pública sobre l’OPA, defensant l’anàlisi “tècnica, rigorosa, escrupolosa i independent” que havia fet l’organisme i reivindicant la “independència” dels seus consellers. Fernández va assegurar, a més, que s’havia requerit informació de més de cinquanta-vuit entitats diferents per fer l’estudi.
La CNMC va considerar que els compromisos assumits per BBVA són “proporcionats i suficients”, tant des del punt de vista geogràfic com del número de pimes emparades o per les condicions i els terminis de venciment.