El PP (29,3%) retalla a la meitat la distància amb el PSOE (32%), segons el baròmetre del CIS del maig
Els populars pugen més de tres punts mentre que els socialistes retrocedeixen sis dècimes respecte a l'abril
El PP obtindria un 29,3% en estimació de vot i retalla fins a 2,7 punts la distància amb el PSOE, que es manté com a guanyador d'unes hipotètiques eleccions amb el 32%, segons el baròmetre del maig del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Així doncs, l'avantatge dels socialistes, que perd sis dècimes, es retalla a la meitat tenint en compte que a l'abril era de 6,5 punts. Una retallada gràcies, en bona part, a la pujada del PP, que guanya 3,2 punts en un mes. L'enquesta es va realitzar del 5 al 8 de maig i és el primer baròmetre després de la gran apagada elèctrica del 28 d'abril. Vox es manté com a tercera força tot i retrocedir 1,5 punts; Sumar baixa una dècima i Podem en puja tres.
Pel que fa als partits catalans, ERC (1,7%) baixa una dècima i Junts (1,1) es manté igual. I, en relació, al partit S'ha Acabat la Festa, pronostica una davallada de quatre dècimes respecte a l'abril.
La pujada dels populars en l'últim mes és gràcies, en bona part, al retrocés de Vox. El partit d'extrema dreta de Santiago Abascal ha perdut un punt i mig amb relació a l'abril, quan va aconseguir el seu màxim històric amb 15,2%.
L'enquesta es va fer pocs dies després de l'apagada elèctrica general a tot Espanya i en ple debat sobre la reducció de la jornada laboral.
Valoració de líders polítics
El president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, és el polític millor valorat amb una puntuació mitjana de 4,15; seguit per la vicepresidenta Yolanda Díaz que obté un 3,89; del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb una nota de 3,78; mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, es queda amb un 2,90.
Valoració positiva del papa Francesc
El baròmetre del maig també pregunta per la figura del papa Francesc, que va morir el 21 d'abril. Un 84,3% dels enquestats afirma que la valoració que tenien d'ell era molt bona o bona.
D'altra banda, un 43,9% diu que ha seguit les notícies relacionades amb la mort del papa Francesc amb molt o bastant interès, mentre que un 50,7% assegura que li interessa poc o gens.
En contra de rebaixar l'edat per votar als 16 anys
El baròmetre del CIS també pregunta sobre l'opinió dels enquestats pel que fa a la possibilitat de rebaixar el vot dels 18 als 16 anys. El 79,3% afirma que està "en desacord o molt en desacord" amb aquesta mesura. En canvi, un 18,4% es manifesta "molt d'acord o d'acord".
L'habitatge continua sent el principal problema
L'habitatge es manté com a principal problema dels espanyols, tal com indica el 25,5% dels enquestats. El segueixen els problemes polítics en general (19,7%) i l'atur (19,2%).
Preguntats per quins problemes afecten de manera més personal els enquestats, la crisi econòmica i els problemes econòmics estan en la primera posició, i per darrere se situen la sanitat i l'habitatge.