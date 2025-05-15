El Govern crearà una Direcció General d'Intel·ligència Artificial i un nou portal per agilitzar ajuts
El Govern implementarà un nou portal centralitzat de subvencions que pretén reduir els terminis de tramitació en més de dos mesos i reformarà la selecció d'alts càrrecs
El Govern català posarà en marxa una Direcció General d'Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades que serà una realitat abans de l'estiu. L'executiu preveu aprovar l'estructura el proper mes de maig, seguint les recomanacions rebudes per part de la comissió d'experts per a la reforma de l'administració (CETRA), que ha desenvolupat la seva tasca durant els darrers cinc mesos. Paral·lelament, s'impulsarà un nou portal centralitzat d'ajuts i subvencions que, segons les estimacions del Govern, permetrà reduir significativament els terminis de tramitació de 7,5 a aproximadament 5 mesos.
L'anunci d'aquestes mesures de modernització administrativa forma part d'un paquet més ampli d'iniciatives per transformar digitalment l'administració pública catalana. A més a més, abans que comenci l'estiu, el Govern té previst iniciar els treballs per redactar una nova normativa que habiliti la direcció pública professional i reformi el sistema de selecció d'alts càrrecs, amb l'objectiu d'introduir criteris més professionalitzats i fonamentats en la meritocràcia.
Des de fonts de l'executiu, però, s'ha matisat que inicialment només es redactarà la llei per establir la figura de la direcció pública professional. La regulació detallada dels sistemes de selecció quedarà per a una fase posterior, quan es pugui comptar amb un consens parlamentari suficient que garanteixi l'estabilitat i continuïtat d'aquesta reforma a llarg termini.