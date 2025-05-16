GUERRA
Rússia i Ucraïna ajornen a avui les negociacions de pau a Istanbul
Ni Putin ni Zelenski no acudiran a una reunió que s’hauria d’haver celebrat ahir al matí. El govern rus no envia cap polític de primer nivell a la cimera
El primer intent de negociacions directes de pau entre Rússia i Ucraïna va naufragar ahir. Estava previst que aquesta ronda de contactes comencés al matí a Istanbul, però les autoritats turques van posposar la trobada unes hores, per a finalment preveure-la per a avui. Les negociacions ja havien estat bastant descafeïnades, després que el president de Rússia, Vladímir Putin, decidís no acudir a la cimera i Volodímir Zelenski, president d’Ucraïna, fes el mateix com a resposta.
La jornada va començar amb la reunió a Ankara entre Zelenski i Recep Tayyip Erdogan, president de Turquia. El president ucraïnès va qualificar com “una farsa” la delegació enviada pel Govern rus, que comptava amb l’assessor d’assumptes culturals, Vladímir Medinski, i va criticar el Kremlin per no prendre’s seriosament les negociacions al no enviar cap ministre o dirigent de primer nivell polític.
El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, tampoc no es va quedar curt en les seues declaracions i va dir “patètic” a Zelenski per voler reunir-se personalment amb Putin, i va afirmar que estava controlat, entre d’altres, pels britànics. Lavrov va assegurar que volia donar una oportunitat a les negociacions, encara que no contemplava un alto el foc, que només erviria perquè Ucraïna es rearmés.
A l’absència de Putin es va sumar la del president dels Estats Units, Donald Trump, que va descartar avanços en les negociacions fins que els líders rus i nord-americà no es reuneixin. Trump, que continua de gira pel Pròxim Orient, va obrir la porta a viatjar avui a Istanbul si les circumstàncies ho demanessin, malgrat que probablement torni a Washington. Com a resposta a la delegació de Putin, Zelenski va confirmar que tampoc no aniria a la reunió i va enviar una delegació amb el ministre de Defensa, Rustem Umérov, i diversos alts càrrecs de la Intel·ligència i l’Exèrcit del país.
Els governs d’Alemanya i el Regne Unit van recriminar a Putin no acudir a la cimera, que Erdogan va qualificar com una “oportunitat històrica”, encara que el retret més dur va ser el del ministre d’Exteriors de la República Txeca, Jan Lipavský, que va dir “covard” a Putin per no acceptar l’oferta de reunió de Zelenski.
Aquestes negociacions fallides coincideixen amb un nou paquet de sancions a Rússia per part de la Unió Europea, que vol debilitar al màxim el govern rus per forçar-lo a negociar la pau a Ucraïna.