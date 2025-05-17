TRIBUNALS
L’Audiència exclou el rescat d’Air Europa del cas del jutge Peinado
Revoca la imputació del rector de la Complutense i de l’exconseller Güemes. Avala la citació com a testimoni de Pedro Sánchez en la investigació a la seua esposa
L’Audiència Provincial de Madrid ha corregit el jutge Juan Carlos Peinado i ha aixecat la imputació del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, i de l’exconseller madrileny Juan José Güemes en la causa en la qual investiga Begoña Gómez, esposa del president del Govern central, Pedro Sánchez.
En una interlocutòria datada el 13 de maig i coneguda ahir, la Secció 23 de l’Audiència madrilenya reitera a més al jutge, per tercera vegada durant aquest procés, que no pot continuar investigant els ajuts a Air Europa “al quedar fora de l’objecte d’investigació ja delimitat a l’inici de la instrucció”.
Els magistrats estimen parcialment els recursos d’apel·lació que van interposar la Fiscalia, Begoña Gómez, l’empresari Juan Carlos Barrabés i les acusacions particulars contra una interlocutòria del passat 8 de gener, en la qual el magistrat va desestimar setze recursos de reforma interposats contra diferents resolucions dictades entre el juny i el novembre del 2024.
La interlocutòria avala també la citació com a testimoni en la causa del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que considera “útil i pertinent”.
L’UCO confirma davant el Suprem el paper d’Ortiz en la filtració
Els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil autors de l’informe que va subratllar la “participació preeminent” del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, en la filtració dels correus sobre Alberto González Amador, van ratificar ahir el seu contingut davant el jutge del Suprem. L’Advocacia de l’Estat, que defensa Ortiz, havia al·legat que l’UCO va cometre 37 errors en el seu informe, a més de diverses “irregularitats” i va vulnerar els drets fonamentals d’Ortiz.
■El ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, va afirmar ahir al Senat que “mai” va tenir coneixement d’una suposada festa en pandèmia del llavors ministre de Transport, José Luis Ábalos, al Parador de Terol.
“Ni una xafarderia ni un rumor”, va concloure el també líder del PSOE madrileny en la sessió celebrada de la comissió d’investigació sobre el cas Koldo, que per aquelles dates presidia Paradores.Per la seua banda, el ministeri de Transports ha remès aquest divendres la informació fiscal sobre Ábalos relativa als anys 2018 i 2019 sol·licitada pel Tribunal Suprem. En concret, els magistrats demanaven dades relatives a l’abonament de rendes exemptes i dietes exceptuades de gravamen d’aquests dos exercicis per valor de mig milió d’euros.