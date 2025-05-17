TRIBUNALS
Revilla manté acusacions a l’emèrit i demana que repatriï diners
Aliè al soroll mediàtic que va generar ahir l’acte de conciliació amb l’expresident de Cantàbria Miguel Ángel Revilla, el rei Joan Carles I va sortir a navegar per la ria de Pontevedra, on arrancava la tercera jornada de la Lliga Espanyola de la classe 6 metres. Com havia avançat a començaments de setmana, l’emèrit no va acudir a l’acte de conciliació que es va celebrar al matí als Jutjats de Santander, el qual va acabar sense cap acord després que Revilla es reafirmés en les seues opinions. “No rectifico en res del que les meues condicions personals em fan pensar que és veritat el que dic”, va assenyalar el regionalista a la sortida dels jutjats de Santander. A l’acabar sense acord entre les parts, Revilla va destacar que “mai” abans no s’ha vist en un cas com aquest –que li demanava indemnització de 50.000 euros per manifestacions injurioses i que es retractés– que no rectifica les seues paraules. “Per què un Borbó i Borbó-Dues Sicílies contra un Revilla Roiz Morante?”, va dir. A més, va demanar a l’emèrit que “repatriï els diners que té per allà”.