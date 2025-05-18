POLÍTICA
Illa denuncia una campanya del PP d’assetjament a Sánchez
Vaticina que l’horitzó de Feijóo acaba a Sant Fermí. Els populars: “Sobren ‘espavilats’ i falten persones honrades”
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, va afirmar ahir que el Partit Popular i totes les seues terminals, textualment, estan protagonitzant una campanya d’assetjament contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, i els va advertir: “Fracassareu. Sou ja, de fet, fracassant”.
Va afirmar que aquest assetjament, a través del mètode del “fang i la mentida” i amb l’objectiu de destruir l’adversari és, en les seues paraules, un moviment a la desesperada i un exemple de mala política com mai no havia pensat que veuria, segons va dir en la seua intervenció a la Festa de la Rosa del Vallès Oriental i Moianès, ahir a Montmeló.
“Perquè no t’ho tradueixin malament, t’ho diré directament en castellà, perquè m’entenguis” es va dirigir al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, al qual li va dir que aquesta campanya fracassarà perquè, segons el seu parer, els ciutadans volen solucions i propostes, no bronques i desqualificacions.
“Hi ha Pedro Sánchez per a estona. I hi ha Alberto Núñez Feijóo fins a Sant Fermí”, data en la qual el PP ha organitzat un congrés que, segons Illa, és l’horitzó polític del líder popular i el va instar a fer, textualment, alguna proposta que valgui la pena per a Espanya i per a Catalunya.
Mentrestant, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats i secretària general de PSPV-PSOE, Diana Morant, va afirmar que la publicació dels missatges de WhatsApp entre Sánchez i l’exministre de Transports José Luis Ábalos, violen la intimitat del president del Govern amb “intencionalitat de fer-li mal”.
Des del PP, la vicesecretària de Mobilització i Repte Digital, Noelia Núñez, va criticar que a l’entorn del president del Govern “qui no corre, vola” i va llançar que “sobren espavilats i falten persones honrades”. “Quan hi ha problemes al teu entorn, amb el teu número dos, amb la teua dona, al teu germà, en tot aquell que t’envolta... el problema ets tu”, va subratllar.