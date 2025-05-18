POLÍTICA
Presenten a Cervera el nou govern del Consell de la República
El president del Consell de la República, Jordi Domingo, va presentar ahir els integrants del nou govern de l’entitat. Hi destaquen l’arqueòleg, antropòleg i paleontòleg Eudald Carbonell o l’escriptora i exrectora de la UOC Imma Tubella.
També en formen part l’expert en turisme Joan Passolas, la coordinadora internacional de Plataforma per la Llengua Marga Payola, l’empresari Àlex Fenoll i l’enginyera Montserrat Rossell.
L’acte de presentació del nou govern del Consell de la República es va fer a Cervera en homenatge a la constitució del primer embrió de la Generalitat de Catalunya, l’any 1359.
Diumenge va assegurar que ara s’obre una nova etapa per “recuperar la reputació” de l’entitat i va fer una crida a un canvi d’actitud en l’independentisme: “Ja n’hi ha prou de posar-nos el dit a la nafra, de posar la traveta al nostre projecte col·lectiu, de guiar-nos per fílies i fòbies i de disparar-nos.”
En un discurs de to triomfalista, Domingo va assegurar que ja s’ha acabat “el temps del lament i el desànim” per donar pas “al temps de la represa i la victòria”.
En aquest sentit, el president de l’entitat va fer una crida a l’esperit tant del 9-N com de l’1-O: “Som més forts del que realment pensem i volen fer-nos creure”, va assegurar.