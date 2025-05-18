SEGRE

POLÍTICA

Presenten a Cervera el nou govern del Consell de la República

Membres del nou govern del Consell de la República. - CONSELL DE LA REPÚBLICA

Membres del nou govern del Consell de la República. - CONSELL DE LA REPÚBLICA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El president del Consell de la República, Jordi Domingo, va presentar ahir els integrants del nou govern de l’entitat. Hi destaquen l’arqueòleg, antropòleg i paleontòleg Eudald Carbonell o l’escriptora i exrectora de la UOC Imma Tubella.

També en formen part l’expert en turisme Joan Passolas, la coordinadora internacional de Plataforma per la Llengua Marga Payola, l’empresari Àlex Fenoll i l’enginyera Montserrat Rossell.

L’acte de presentació del nou govern del Consell de la República es va fer a Cervera en homenatge a la constitució del primer embrió de la Generalitat de Catalunya, l’any 1359.

Diumenge va assegurar que ara s’obre una nova etapa per “recuperar la reputació” de l’entitat i va fer una crida a un canvi d’actitud en l’independentisme: “Ja n’hi ha prou de posar-nos el dit a la nafra, de posar la traveta al nostre projecte col·lectiu, de guiar-nos per fílies i fòbies i de disparar-nos.”

En un discurs de to triomfalista, Domingo va assegurar que ja s’ha acabat “el temps del lament i el desànim” per donar pas “al temps de la represa i la victòria”.

En aquest sentit, el president de l’entitat va fer una crida a l’esperit tant del 9-N com de l’1-O: “Som més forts del que realment pensem i volen fer-nos creure”, va assegurar.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking