Joe Biden, diagnosticat d’un agressiu càncer de pròstata
L’expresident dels Estats Units pateix metàstasi als ossos
L’expresident dels Estats Units Joe Biden, de 82 anys, va ser diagnosticat amb càncer de pròstata en un estat "agressiu" amb metàstasi als ossos, va anunciar aquest diumenge la seua oficina en un comunicat. "La setmana passada, el president Joe Biden va ser examinat per una nova troballa d’un nòdul prostàtic després d’experimentar un augment de símptomes urinaris", relata la nota.
Divendres "se li va diagnosticar càncer de pròstata, caracteritzat per una puntuació de Gleason de 9 (Grup 5) amb metàstasi òssia," apunta. "Si bé això representa una forma més agressiva de la malaltia, el càncer sembla ser sensible a les hormones, el que permet un tractament eficaç," agrega.
"El president i la seua família estan revisant diferents opcions de tractament amb els seus metges", conclou.
Biden va deixar la Casa Blanca el gener passat com el president nord-americà de més edat en el càrrec.
Durant el seu mandat, hi va haver qüestionaments sobre la seua aptitud per continuar en la posició a causa de la seua edat i la seua salut.
El demòcrata va abandonar la cursa per la reelecció a mitjans del 2024 per a donar suport a la candidatura a la seua vicepresidenta, Kamala Harris, qui va ser derrotada a les urnes per Donald Trump.
A inicis de 2024, el metge personal de Biden el va declarar apte per continuar en la posició després d’un examen físic. El febrer de 2023, a Biden se li va extirpar una lesió cancerosa al pit en una operació exitosa, després de la qual el llavors metge de la Casa Blanca va assegurar que no es requeria tractament addicional.