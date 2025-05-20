La UE revisarà l'Acord d'Associació amb Israel per pressionar Netanyahu: "L'ajuda ha d'entrar immediatament a Gaza"
La proposta plantejada per Espanya i Irlanda fa més d'un any ara obté el suport d'una majoria de països
La Unió Europea revisarà l'Acord d'Associació amb Israel davant el continuat bloqueig humanitari imposat pel govern de Benjamin Netanyahu a Gaza. "L'ajuda ha d'entrar immediatament, sense barreres i a gran escala", ha dit l'alta representant per a la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, després de la reunió de ministres d'Exteriors dels 27 celebrada a Brussel·les.
L'anunci arriba després que el bloc comunitari hagi reobert el debat sobre la revisió de l'acord a petició dels Països Baixos, que ha demanat avaluar si Israel compleix les obligacions establertes en l'acord matèria de respecte dels drets humans a Gaza. Es tracta d'una petició que ja van fer Espanya i Irlanda fa més d'un any i que ara ha rebut el suport d'una majoria d'estats.