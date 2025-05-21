JUSTÍCIA
El Tribunal Constitucional preveu avalar la llei d’amnistia en un ple a finals de juny
Sis magistrats progressistes i quatre de conservadors estudiaran el recurs presentat pel PP, que serà rebutjat. Marcarà la línia a seguir en la resta d’apel·lacions al ser la que planteja més objeccions
El Tribunal Constitucional (TC) preveu abordar el recurs del PP contra la llei d’amnistia en un ple monogràfic que tindrà lloc entre el 24 i el 26 de juny amb una majoria a favor d’avalar la norma, gràcies al suport de sis magistrats progressistes contra quatre de conservadors. El conservador José María Macías va ser recusat i el progressista Juan Carlos Campo es va abstenir. El recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit Popular marcarà la línia a seguir a la resta dels recursos presentats –una vintena– al ser el que planteja més objeccions a la llei.
La vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, està perfilant l’esborrany per poder entregar-lo a principis de juny a la resta de membres del tribunal. Després, al ple del 10 de juny, la ponent exposarà el seu esborrany i ja el dia 24 donaran començament a les deliberacions i intervencions per tancar la qüestió, que poden prolongar-se diversos dies, previsiblement fins al 26 de juny.
El president del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ja va apuntar a començaments d’abril que preveia tenir acabada abans de l’estiu la resolució sobre el primer recurs contra la llei d’amnistia i tot sembla apuntar que es complirà el calendari marcat. La norma arribarà al ple després que Conde-Pumpido hagi rebutjat la petició de tres magistrats conservadors de suspendre la tramitació del recurs de la llei fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciés sobre les qüestions elevades sobre això per altres tribunals. Els magistrats César Tolosa, Enrique Arnaldo i Concepción Espejel demanaven un debat específic sobre el plantejament d’una qüestió prejudicial al TJUE i paralitzar la discussió de fons sobre l’amnistia fins que es pronunciés.
Això sí, el TC no té previst estudiar els recursos d’empara presentats per l’exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull contra la negativa del Tribunal Suprem a aplicar l’amnistia al delicte de malversació.
Així mateix, l’aval a la llei no comportarà la tornada de Carles Puigdemont de forma automàtica, perquè, digui el que digui el Constitucional, el Suprem podria tornar a allargar-lo si recorre a la justícia europea. L’expresident espera que el Suprem, com tot apunta, rebutgi l’incident de nul·litat que la seua defensa ha presentat com a pas previ per acudir al Constitucional.
Policies i guàrdies civils, els més beneficiats per la norma
La primera resposta del Tribunal Constitucional sobre l’amnistia arribarà pocs dies després de complir-se el primer any de vida de la llei, que es va aprovar l’11 de juny passat. Fins ara, s’està aplicant amb algunes dificultats i de manera irregular.
A finals de març passat, hi havia 285 persones ja beneficiades per la norma, la majoria agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Els casos s’han donat en comptagotes a Lleida. El primer amnistiat va ser un agent de la Policia Nacional acusat d’agredir Enric Sirvent –que va patir una aturada cardiorespiratòria– durant el referèndum. L’altre cas és el de quatre independentistes investigats per l’intent de sabotatge de la Vuelta Ciclista a Espanya al Solsonès el 2023. Els últims són 11 acusats pels aldarulls que hi va haver a la ciutat de Lleida el 15 d’octubre del 2019 al conèixer-se les condemnes dels líders independentistes de l’1-O.