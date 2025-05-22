JUSTÍCIA
Una amiga d’Ábalos diu que li va demanar ajuda per trobar feina
Claudia Montes, la miss Astúries 2017 visculada a l’exministre José Luis Ábalos, va reconèixer ahir al jutge que li va demanar ajuda perquè li busqués feina i que ho va aconseguir gràcies a la mediació del seu exassessor al ministeri, Koldo García, a Logirail, una empresa pública filial de Renfe. Montes, que va negar una relació sentimental amb Ábalos, sí que va dir que li van modificar el currículum i que van acomiadar dos persones que li van fer assetjament laboral.