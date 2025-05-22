La Generalitat tanca la seua oficina a Tel-Aviv al pactar-ho amb els Comuns
Illa avala la decisió, Junts la critica obertament i ERC la veu només estètica. Lleida va exportar productes a Israel per valor de 19,5 milions d’euros el 2024
La Generalitat va anunciar ahir el tancament de l’oficina d’Acció a Tel-Aviv davant de la nova ofensiva d’Israel a la Franja de Gaza a l’arribar a un acord amb els Comuns. L’anunci es va escenificar en una reunió entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, just abans de l’inici del ple al Parlament. Tanmateix, fa menys de dos mesos el conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, va defensar mantenir-la argumentant que és només tècnica, sense representació política. Les exportacions catalanes a Israel van superar l’any passat els 593 milions d’euros, prop d’un 40% més que el 2015, exercici en el qual es va obrir l’oficina d’Acció a Tel-Aviv. Per la seua part, les empreses lleidatanes van vendre l’any passat a Israel per un valor de 19,5 milions d’euros, mentre que van comprar productes per uns 883.000 euros, segons dades provisionals del ministeri de Comerç.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, va qualificar d’“error greu” la decisió de tancar aquesta oficina comercial. “Un error greu. Una mostra més que al PSC només li interessa ocupar el poder al preu que sigui”, va escriure a X. El president d’Esquerra, Oriol Junqueras, veu “excés d’esteticisme” en el tancament de l’oficina comercial catalana a Israel.
Al seu torn i davant de les crítiques, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar la mesura de l’Executiu i va afirmar que el Govern “ha pres la decisió que havia de prendre quan havia de prendre-la”.
Marlaska assumeix “l’error” al contracte de munició
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assumir ahir al Congrés l’“error”, “desajust” o “defecte” que va suposar adjudicar a una empresa israeliana un contracte de munició per a la Guàrdia Civil, que ja està en procés de rescissió, que no serà “tan costosa” com en principi es pensava.
Paral·lelament, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va donar suport a la reforma de la llei que, quan s’aprovi, permetrà l’embargament d’armes a Israel, encara que fonts del seu departament van advertir que aplicar aquesta mesura “no és tan senzill”. Van explicar que el mercat armamentístic, igual com d’altres, està molt globalitzat i és complex evitar comprar a empreses d’altres nacionalitats que no hagin adquirit algun element israelià per als seus productes. D’altra banda, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo van tenir ahir un altre enfrontament verbal al Congrés en el qual el president del Govern central va acusar el líder de l’oposició de “falta d’humanitat” per fer acudits sobre Israel mentre “el món es mobilitza contra la barbàrie”.Mentrestant, Feijóo va alertar contra la “degradació democràtica” que està vivint Espanya amb el Govern de Sánchez i va afirmar que és “urgent oxigenar” Espanya d’“autoritarisme, mentides i corrupció”.