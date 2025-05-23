ECONOMIA
La Generalitat aprova un tercer suplement de crèdit
De 468 milions d’euros. Després d’acordar amb ERC destinar 200 milions a rehabilitar habitatges i més places de guarderia
La Generalitat va aprovar ahir en un Consell Executiu extraordinari un tercer suplement de crèdit de 468 milions d’euros. Els nous recursos se sumen als pressupostos prorrogats del 2023 –els últims aprovats– i els dos suplements de crèdit anteriors, amb la qual cosa el Govern suma gairebé 4.000 milions d’euros extra. Aquest suplement va ser acordat amb ERC i està pendent que Govern i Comuns pactin el vot afirmatiu del partit liderat per Jéssica Albiach abans de portar-lo al ple del Parlament per a l’aprovació.
La consellera d’Economia, Alícia Romero, va detallar que els recursos acordats es destinaran a projectes educatius, culturals, esportius i relacionats amb l’habitatge i amb el català.
Per aconseguir el suport d’ERC, el Govern va pactar destinar 200 milions a la rehabilitació d’habitatges i l’increment del parc de lloguer assequible i social i per a la creació de noves places de guarderia.
L’acord inclou també que s’aprovi de manera definitiva el Pacte Nacional per la Llengua, amb una dotació de 255 milions d’euros, i que aquest any es faci un reforç pressupostari de 8 milions per a un pla de xoc per al català i 15 milions addicionals per impulsar el desplegament del Pacte Nacional. Així mateix recull que el Govern destinarà 40 milions d’euros addicionals el 2025 per millorar i modernitzar les instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya i construir nous partint de criteris “d’equilibri territorial”.
La Generalitat també s’ha compromès a, abans del 31 de juliol, disposar d’un pla director per a la implantació progressiva de l’IRPF a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), cosa que inclourà la creació de 200 noves places de treball, així com a aprovar abans del 30 de juny la constitució de l’empresa mercantil Rodalies de Catalunya SA, que tindrà participació majoritària de la Generalitat i que haurà de gestionar la xarxa de trens una vegada completat el traspàs per part del Govern central.