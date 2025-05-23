Trump vol un aranzel directe del 50 % a la UE a partir de l’1 de juny: "les negociacions no estan donant fruits"
El president dels Estats Units, Donald Trump, va dir aquest divendres que les negociacions comercials amb els països de la Unió Europea (UE) "no estan donant fruits", per la qual cosa va recomanar augmentar a 50 % els aranzels sobre el bloc. "La Unió Europea, creada amb l’objectiu principal d’aprofitar-se d’EUA al comerç, ha estat molt difícil de gestionar. (...) Les nostres converses amb ells no estan donant fruits! Per tant, recomano un aranzel directe del 50 % per a la Unió Europea a partir de l’1 de juny de 2025. No s’aplicarà cap aranzel si el producte es fabrica als Estats Units" va escriure Trump a la seua plataforma Truth Social.
El mandatari va indicar que les "poderoses barreres comercials" de la UE, junt "a l’IVA, les ridícules sancions corporatives, les barreres comercials no monetàries, les manipulacions monetàries i les demandes injustificades contra empreses nord-americanes, entre d’altres", han generat un dèficit comercial amb els EUA "totalment inacceptable". Des de la seua tornada al poder, el president nord-americà ha adoptat diverses mesures aranzelàries contra els seus socis comercials, algunes de les quals va posar en suspens temporalment.
Entre les que estan en vigor s’inclouen aranzels del 25 % sobre l’acer, l’alumini i els seus derivats, del 25 % sobre els automòbils i determinades peces de cotxes importats, juntament amb un aranzel de base del 10 % aplicable a tots els seus socis comercials. En el cas de la UE, aquest aranzel del 10 % podria arribar al 20 % una vegada que expiri l’actual pausa nord-americana, el proper 9 de juliol.
El secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, va dir aquest divendres que "amb l’excepció de la UE" la majoria dels països estan "negociant de bona fe" i que espera que l’advertència avui de Trump motivi al bloc a actuar en favor de un pacte que beneficiï ambdós. "Estem molt avançats (en la negociació d’un acord) amb l’Índia, ells es van avançar. Molts països asiàtics s’han atansat a nosaltres amb acords importants", va indicar Bessent a Fox News.
Diumenge passat, el vicepresident nord-americà, JD Vance, va expressar a Roma la seua esperança d’aconseguir una sinergia" "més gran entre Washington i el bloc europeu. Uns dies abans, els EUA i la UE van acordar intensificar les negociacions tècniques per arribar a un acord sobre els aranzels, amb expectatives que sigui més avantatjós que l’assolit amb el Regne Unit i la Xina. La Comissió Europea va adoptar contramesures davant dels aranzels nord-americans sobre l’acer, l’alumini i els seus derivats, però a continuació les va suspendre fins el 14 de juliol per deixar marge a les negociacions. En l’actualitat, Brussel·les estudia noves contramesures –en consultes fins el 10 de juny–, per valor d’uns 100.000 milions d’euros, que afectarien productes agrícoles i industrials nord-americans si fracassen les converses.