Només el 25% de l’ajuda humanitària arriba fins a Gaza
Israel mata sis escortes dels camions
El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va denunciar ahir que la guerra a la Franja de Gaza ha entrat en la “fase més cruel”, en un enclavament que Israel ha militaritzat o restringit al 80 per cent, escenari d’una represa de l’ajuda humanitària absolutament insuficient per cobrir les necessitats de més de dos milions de gazians, “una cullerada que hauria de ser una inundació”, perquè només una quarta part dels camions que han entrat aquesta setmana ha complert els seus objectius.
Ahir, el Programa Mundial d’Aliments (PMA) va denunciar que quinze camions que anaven a distribuir subministraments en fleques del sud de la Franja de Gaza gestionades per aquest programa de l’ONU van ser saquejats.
Paral·lelament, sis membres dels equips encarregats de protegir l’ajuda humanitària a Gaza van morir dijous a la nit per una sèrie d’atacs israelians quan defensaven dos camions amb subministraments mèdics que havien de ser assaltats a Deir al-Balah (centre), van informar el Govern de l’enclavament, en mans del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), i la premsa local.
Mentrestant, l’Exèrcit d’Israel va interceptar un míssil disparat des del Iemen, el tercer en les últimes 24 hores pels rebels houthis.