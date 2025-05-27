VIOLÈNCIA
Detingut per la mort d’una dona a Barcelona
El cadàver es troba en avançat estat de descomposició. Tot apunta que la víctima pot ser la seua parella sentimental
Els Mossos d’Esquadra van detenir diumenge un home de 55 anys d’edat per la mort violenta criminal d’una dona en un habitatge de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris de Barcelona, que podria ser la seua parella sentimental.
El cos de la dona va ser localitzat diumenge a la tarda encara que no va ser possible identificar-lo ja que ho impedia l’estat de descomposició del cadàver i el fet que es trobava embolicat amb diversos plàstics.
La policia catalana està pendent de l’autòpsia de les restes mortals, i una vegada que la dona estigui plenament identificada es podrà determinar amb certesa la relació amb el presumpte autor del crim. La investigació ha estat assumida per la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana.
Els Mossos esperen tenir la confirmació que el cos trobat és el de la dona que vivia amb ell per poder tractar els fets com un possible cas de violència masclista.
La dona, si es confirma finalment que és la companya sentimental del detingut, faria setmanes que hauria mort, segons El Caso.
Alguns veïns van assegurar que feia molt temps, fins i tot mesos, que no veien la possible víctima i que van notar la fetor que sortia del pis, situat al carrer Perafita de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris. Tanmateix, aquests van remarcar que no van ser ells els que van alertar la policia.
També van indicar que el detingut era una persona “problemàtica” i que havia tingut diversos problemes de convivència amb els veïns del seu edifici i fins i tot amb alguns del bloc que es troba just al costat.
El detingut passarà a disposició judicial en els propers dies i el jutge que instrueix el cas manté el secret de les investigacions.
Si les primeres hipòtesis s’acaben validant, aquest crim del carrer de Perafita serà el tercer de violència de gènere d’aquest 2025 que ha tingut lloc a Catalunya.