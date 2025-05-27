DRETS
La Generalitat canvia el nom de la DGAIA, que no podrà contractar ni gestionar ajuts
El Govern amplia l’estructura de la nova institució, que se centrarà en la prevenció i la protecció de menors tutelats. L’oposició veu insuficient la reforma i creu que no arriba a temps
Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials de la Generalitat, va anunciar ahir l’eliminació de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) i la creació de la DGPPIA (Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència). Com a resposta a la pressió que han rebut tant la institució com el Govern arran de l’escàndol d’una nena de 12 anys violada per una xarxa de prostitució i pederàstia, la transformació de la DGAIA ha acabat en un canvi de nom, estructura i competències a partir del 3 de juny.
El nou organisme prioritzarà la prevenció i la protecció de menors. Tanmateix, perd algunes competències econòmiques, com tramitar els ajuts i prestacions que reben els menors tutelats, o contractar les places d’acollida als centres residencials.
Martínez Bravo va explicar que “no és una impugnació a la feina feta” i va justificar aquests canvis en favor de “ser més efectius en la protecció de la infància”. Encara que no va concretar el pressupost amb el qual comptarà, va assegurar que hi destinaran “tots els recursos necessaris” i va confirmar l’ampliació de l’estructura amb la contractació de 300 professionals de cara al 2027.
La DGPPIA es dividirà en dos sotsdireccions: una de centrada en la prevenció, amb el tractament de menors de 14 anys que han comès algun delicte però que són inimputables, i una altra en la protecció, que atendrà les urgències per maltractaments, els menors estrangers sols i joves extutelats. A més, es crearà una oficina de control de gestió i una unitat de seguiment d’incidències per revisar protocols i evitar irregularitats.
Després de l’anunci, les reaccions polítiques no es van fer esperar. Ennatu Domingo, diputada de Junts al Parlament, va demanar al Govern actuar “amb el màxim consens” per implementar de forma acordada els canvis en relació amb la institució i va lamentar que el Govern arribi “tard” i la DGPPIA no tingui pressupostos, ja que moltes de les promeses seran “paper mullat”.
Tant el PP com la CUP es van mostrar escèptics amb la transformació i el canvi de nom de l’organisme, i Vox va demanar “dimissions i explicacions” i va titllar la reforma de “presa de pèl”. Els educadors socials creuen que els canvis són “coherents”, en considerar que “avancen cap a moltes de les reclamacions del col·lectiu”.
La consellera desvincula els canvis de l’últim escàndol
L’esclat fa dos setmanes del cas de pederàstia a la DGAIA va accelerar la transformació de la institució. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va defensar ahir que els canvis realitzats a la DGAIA, que s’ha transformat en DGPPIA (Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència) venen d’un procés de “reflexió de fa anys”, i que en cap cas no es tracta d’un “pla exprés” o una reacció a la polèmica del cas de la menor tutelada de 12 anys que va ser violada. La consellera va detectar dèficits estructurals i un “excés d’externalitzacions”, i va explicar que la DGAIA es va centrar massa en la protecció i no en la prevenció. També va assegurar que els sistemes tecnològics es van quedar “obsolets” i l’organisme no es va adaptar al canvi de les xarxes socials. Durant l’última dècada el número de tutelats o extutelats ha augmentat un 70%.