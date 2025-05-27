PRÒXIM
Nova massacre israeliana contra una escola amb 36 morts
Llança una ordre d’evacuació forçosa de palestins. Alemanya replica a Albares que continuarà venent armes a Israel
Almenys 36 palestins van morir i diverses desenes van resultar ferits en un bombardeig executat per l’Exèrcit d’Israel durant la matinada de diumenge a dilluns contra una escola que allotja desplaçats a ciutat de Gaza, al nord de la Franja. Fonts mèdiques van xifrar en 36 els morts en l’atac, sense que les autoritats gazianes hagin facilitat ara per ara un balanç oficial de víctimes. L’atac, entre les víctimes del qual figura un nombre indeterminat de nens, va ser llançat contra l’escola Fahmi al-Yaryaui, que serveix com a refugi per a persones desplaçades i està ubicada al barri de Daraj.
Per la seua part, l’Exèrcit d’Israel va reconèixer la seua autoria en l’atac i va afirmar que l’objectiu eren “terroristes clau” que estaven en “un complex de comandament i control” de Hamas i Jihad Islàmica en l’esmentada escola, sense facilitar les seues identitats o pronunciar-se sobre víctimes civils. L’Exèrcit va emetre a més una nova ordre d’evacuació forçosa per a tot el sud de Gaza abans de perpetrar un “atac sense precedents”; després d’una jornada mortífera des de primera hora en què ja havien mort més de 60 gazians, molts dels quals nens.
El balanç de palestins morts a causa de l’ofensiva militar desencadenada per Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs del 7 d’octubre del 2023 ja voreja el llindar dels 54.000, segons Hamas.
Mentrestant, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va afirmar que espera portar a terme aviat un anunci sobre els ostatges que continuen a la Franja de Gaza, després que les autoritats nord-americanes instessin Hamas a acceptar una última proposta d’alto el foc.
D’altra banda, el ministre d’Afers Exteriors alemany, Johann Wadephul, va deixar clar al seu homòleg espanyol, José Manuel Albares, que Alemanya farà tot el possible per aconseguir la pau a Gaza, però que també serà al costat d’Israel per defensar el seu dret a existir, la qual cosa implica també, va recalcar, continuar subministrant-li armament.