El Govern israelià amenaça d’annexionar-se parts de Cisjordània
Adverteix de mesures si França i el Regne Unit reconeixen Palestina. Els atacs d’Israel han provocat més de 54.000 morts des del 7 d’octubre del 2023
El ministre d’Afers Estratègics d’Israel, Ron Dermer, ha amenaçat amb l’annexió de parts de Cisjordània en cas que països com França i el Regne Unit reconeguessin Palestina com a estat. En una reunió amb el ministre d’Exteriors de França, Jean-Noël Barret, Dermer va advertir que el Govern d’Israel prendria mesures unilaterals com la legalització d’assentaments no autoritzats i l’annexió de parts de l’Àrea C de Cisjordània, administrada per Israel i la més gran de les 3 en les quals es va dividir el territori en els Acords d’Oslo del 1993.
Tant França com el Regne Unit estudien la possibilitat de reconèixer l’Estat palestí des de fa unes setmanes, una cosa que van fer l’any passat Espanya, Irlanda i Noruega, mentre que la pressió internacional sobre Israel continua augmentant. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va criticar després de mesos de silenci els atacs a civils a Gaza i va declarar que “atacar una escola és abominable”.
La Franja de Gaza va superar ahir la xifra de 54.000 morts i 123.000 ferits per atacs de l’Exèrcit d’Israel després del 7 d’octubre de 2023. Segons van informar ahir les autoritats palestines, els bombardejos de la matinada de dilluns van provocar la mort de 79 persones i van deixar 163 ferits.
Hamas va comunicar ahir que ha acceptat una proposta dels EUA per iniciar un alto el foc i l’alliberament d’ostatges, però continua esperant la resposta d’Israel. En els últims deu dies, els atacs israelians han provocat el desplaçament forçós d’unes 180.000 persones, segons l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM).
Israel va anunciar l’obertura de dos punts de distribució d’ajuda a Rafah, el sud de la Franja, coordinada amb la Fundació Humanitària per a Gaza, organització nord-americana creada amb el suport d’Israel, que va començar ahir a repartir paquets de menjar. L’ONU es va desvincular de l’operació i va qualificar d’“esquinçadores” unes imatges en les quals es mostrava milers de persones saltant les tanques de zones de distribució, sense control ni seguretat.