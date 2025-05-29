PRÒXIM
Netanyahu dona per mort el líder de Hamas mentre creix la gana
El president israelià assegura que Mohamed Sinwar va ser abatut el 13 de maig. El caos provoca la suspensió de la distribució d’ajuda humanitària a Rafah
❘ jerusalem ❘El president d’Israel, Benjamin Netanyahu, va afirmar ahir que l’Exèrcit israelià va matar el 13 de maig passat Mohamed Sinwar, presumpte nou líder de Hamas a la Franja de Gaza, i germà de Yahya Sinwar, antic màxim líder del grup i cervell dels atacs del 7 d’octubre del 2023. Netanyahu va confirmar la notícia al Parlament israelià, malgrat que ja s’especulava que Sinwar havia mort en els bombardejos contra l’Hospital Europeu de Khan Yunis, al sud de la Franja.
Mentrestant, la Fundació Humanitària de Gaza va suspendre la distribució d’ajuda humanitària a causa del caos generat a Rafah, que l’ONU va quantificar en un mort i 47 ferits per trets de les Forces de Defensa d’Israel (FDI). Milers de palestins es van precipitar al centre administrat per l’organització nord-americana, i segons les forces israelianes, es van fer “trets d’advertència” des de l’exterior del complex però van negar disparar cap a la gent. Hamas va definir que el sistema d’ajuda al qual dona suport Israel és “una trampa” per als civils de Gaza i que està dissenyat per “humiliar-los” i “marginar” els organismes de l’ONU dedicats a tasques humanitàries.
Segons mitjans israelians, el Govern de Netanyahu va aprovar en secret l’establiment de 22 nous assentaments a l’Àrea C de Cisjordània, la més poblada de la regió i sota control d’Israel després dels acords d’Oslo. En l’actualitat, uns 700.000 colons jueus viuen a Cisjordània.
Sánchez demana a Von der Leyen pressió sobre Israel
El president d’Espanya, Pedro Sánchez, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van mantenir una reunió ahir a Brussel·les, en la qual la situació a Gaza va acaparar gairebé tot l’interès. Un any després del reconeixement de Palestina, Sánchez va demanar a la líder europea fermesa contra Israel, amb la suspensió de l’Acord d’Associació entre l’Estat hebreu i la Unió Europea, l’aplicació de sancions i un embargament d’armes. Von der Leyen va manifestar que és necessari “permetre l’entrada d’ajuda humanitària” a Gaza, després criticar amb contundència els atacs israelians per primera vegada aquesta setmana. El Govern d’Israel va assegurar que les relacions amb Espanya “no estan trencades” malgrat les diferències, i el seu ministeri d’Exteriors va afirmar que un embargament d’armes a Israel provocaria la “destrucció” del país i un “segon Holocaust”.
Un altre dels temes tractats va ser la guerra comercial. Sánchez va insistir en la unitat i va mostrar suport a la presidenta de la Comissió Europea en les seues negociacions amb el president dels EUA, Donald Trump, davant les amenaces d’aranzels del 50%. A més, van tractar la necessitat d’ampliar les interconnexions elèctriques d’Espanya i Portugal amb la resta d’Europa un mes després de l’apagada.