POLÈMICA
El PSOE expedienta la militant després de les maniobres contra càrrecs de l’UCO
El PSOE ha obert un expedient informatiu a Leire Díez, la militant que demana a un empresari informació comprometedora sobre un tinent coronel de l’UCO en uns àudios que han provocat inquietud en el si del partit i també en alguns dels seus socis al Govern i parlamentaris.
Després que dilluns, quan El Confidencial va publicar la primera informació sobre aquest cas, el PSOE es desvinculés de l’àudio, assegurés que cap de les persones que hi intervenen no es trobaven en nòmina del partit i n’emmarqués la difusió en l’ofensiva diària a què afirmaven estar sotmesos, ahir va decidir expedientar Díez, cosa que no comporta cap mesura cautelar contra la militant.
Ho va fer després que durant la jornada hi hagués ja peticions en el si del PSOE per actuar contra Díez, entre les quals la del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page. Segons va revelar ahir El Español, Díez va arribar a oferir a diversos mitjans un vídeo de caràcter sexual del fiscal anticorrupció José Grinda, conegut per haver liderat investigacions com l’operació Catalunya o el cas del 3%.
A més, segons El Mundo, va oferir a un comandament de la Guàrdia Civil imputat en el cas Koldo un ascens si aconseguia proves contra l’UCO.