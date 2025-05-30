TRIBUNALS
La Justícia dels EUA avala la transparència de Grifols
És el primer triomf de la firma en la seua demanda contra Gotham. El tribunal de Nova York manté la querella per difamació
Grifols va anunciar ahir a la nit que el Tribunal Federal del Districte Sud de Nova York ha rebutjat la sol·licitud de Gotham City Research per arxivar la demanda presentada per Grifols. El jutge Lewis J. Liman va dictaminar que existeixen prou indicis per continuar el procediment per difamació contra Daniel Yu (fundador de Gotham) i la seua firma Gotham City Research, així com per cooperació necessària (“aiding and abetting”) contra Cyrus de Weck i General Industrial Partners (GIP). A més, el Tribunal Federal va rebutjar expressament l’intent dels demandats d’arxivar el cas invocant les lleis anti-SLAPP de l’Estat de Nova York, pensades per protegir la llibertat d’expressió en litigis estratègics, i va denegar la seua petició de recuperar les costes legals. La interlocutòria judicial assenyala que Grifols va al·legar adequadament que l’informe de Gotham contenia afirmacions falses, com per exemple la que afirmava que l’empresa no havia revelat un préstec de 95 milions de dòlars a Scranton Enterprises, accionista de la companyia, quan en realitat l’esmentada informació sí que figurava expressament en totes les seues memòries anuals presentades als Estats Units i Espanya, des de l’any 2018 fins al 2022.