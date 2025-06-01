PRÒXIM
Hamas ofereix entregar 10 ostatges i 18 cadàvers a canvi d’un alto el foc
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va respondre ahir a la proposta d’acord de l’enviat nord-americà, Steve Witkoff, i ha ofert l’entrega de deu ostatges israelians vius i 18 cadàvers a canvi d’un alto el foc i presos palestins.
“Després d’una ronda de consultes nacionals i atenent la profunda responsabilitat cap al nostre poble i el seu sofriment, presentem la nostra resposta a la proposta de l’enviat nord-americà Witkoff als nostres germans mediadors”, va indicar el grup islamista palestí en un comunicat.
La proposta, destaca Hamas, inclou un “alto el foc permanent, la retirada completa de la Franja de Gaza i garantir el flux d’ajuda humanitària al nostre poble”. Tanmateix, l’última proposta de Witkoff recull una formulació ambigua sobre la retirada israeliana de Gaza o els terminis de l’alto el foc, que deixa per a futures fases de negociació. La treva inicial de 60 dies estaria recolzada pels Estats Units, Egipte i Qatar, malgrat que sense garanties concretes, la qual cosa habilitaria Israel a continuar amb la seua ofensiva militar a la Franja de Gaza. Els atacs d’Israel contra la Franja de Gaza ja han mort més de 54.380 palestins i n’han ferit més de 124.000 des del 7 d’octubre del 2023.