EUROPA
Ucraïna i Rússia es creuen atacs a un dia de les negociacions de pau
Les tropes de Zelenski llancen una ofensiva amb drons contra cinc aeròdroms, un a Sibèria. Putin respon bombardejant un camp d’entrenament ucraïnès
A menys de 24 hores que arranquin les converses de pau a Turquia, Rússia i Ucraïna van llançar ahir diversos atacs creuats contra infraestructures civils i militars que es van saldar amb diversos morts, desenes de ferits i van posar encara més en perill que les converses de pau puguin arribar a bon port. A primera hora d’ahir el Servei de Seguretat d’Ucraïna (SBU) va anunciar una sèrie d’atacs contra l’“aviació estratègica” que Rússia fa servir per als seus atacs a llarga distància en territori ucraïnès i que van assolir diversos aparells en aeròdroms de cinc regions del país, entre els quals tres a les regions de Murmansk i Irkutsk, aquesta última a Sibèria, escenari d’un atac sense precedents des del començament del conflicte. Segons fonts ucraïneses, almenys 40 avions russos van ser destruïts en aquestes operacions, efectuades per eixams de drons ocults en camions que van causar danys a l’arsenal rus per “valor de 2.000 milions de dòlars”.
Per la seua part, el ministeri de Defensa rus va admetre l’“atac terrorista” i que havia detingut un dels instigadors. Paral·lelament, va acusar Ucraïna com a responsable de la mort de set persones en el descarrilament de dos trens en regions frontereres. Així mateix, l’Exèrcit rus va informar de l’impacte d’un míssil contra “una estació de control d’avions no tripulats de l’Exèrcit d’Ucraïna”. Un atac que va ser corroborat per Kíiv que es va saldar amb la mort d’almenys 12 militars i més de 60 ferits. El comandant de les Forces Terrestres de les Forces Armades d’Ucraïna, Mikhaïlo Drapati, va dimitir a l’assumir la responsabilitat dels fets. Finalment, Rússia va confirmar ahir la presa de la ciutat d’Alexeievka, situada al nord-est d’Ucraïna.
En relació amb les converses de pau, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va confirmar ahir que el seu país participarà en la reunió amb una delegació encapçalada pel ministre ucraïnès de Defensa, Rustem Umérov. Així mateix, el Kremlin va informar que la nit de dissabte a diumenge es van esfondrar dos ponts a les regions frontereres de Kursk i Briansk en què van morir almenys set persones i el governador d’aquesta última, Alexandr Bogomaz, va assegurar que el viaducte “va ser volat”, tot i que sense esmentar Ucraïna. Kíiv va denunciar que les acusacions de Moscou són, en realitat, una operació de falsa bandera i va afegir que no és la primera vegada que fa ús d’aquesta tàctica.