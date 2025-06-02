POLÍTICA
Veuen “indecent” que Feijóo defensi ara el català
Urtasun veu vergonyós que ara s’erigeixi com a líder de la política neta. Turull li replica que això “es demostra amb fets”
Les paraules del president del Partit Popular, Alberto Núñez-Feijóo de dissabte passat en què va afirmar ser un paladí de la defensa del català i s’erigís com el líder de la “política neta” va generar dures reaccions tant per part de les formacions d’esquerres com de les forces independentistes catalanes. El primer va ser el ministre de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), que va criticar que el líder del PP s’autoafirmés com a líder de la política neta. “Cal tenir poca vergonya”, va dir Urtasun, que va recordar “tracta que d’erigir-se com a líder de les mans netes, sent ell el president de l’únic partit condemnat per corrupció”. Així mateix, va considerar “indecent” que Feijóo sortís a treure pit amb el lema Màfia o democràcia per a la manifestació d’ahir (vegeu el faldó) la mateixa setmana que han enviat a la presó l’antic secretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez i la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hagi estat imputat.
Un altre dirigent polític que també va criticar les paraules de Feijóo, en aquest cas aquelles en què s’afirmava com a defensor del català, va ser el secretari general de Junts, Jordi Turull. “El senyor Feijóo diria que defensa el català com jo la unitat d’Espanya”, va ironitzar Turull, que li va remarcar que la defensa del català “es demostra amb fets” i el va acusar de boicotejar l’oficialitat de les llengües cooficials a la Unió Europea.
Precisament, la setmana passada el PP va pressionar la UE per evitar que tant el català com l’eusquera i el gallec fossin reconegudes llengües oficials a les institucions europees. “És absolutament indigne que hi hagi una persona que podia fer que gallecs, bascos i catalans guanyessin drets a Europa i es dediqui a boicotejar perquè els perdin”, va afirmar el líder de Junts en un acte a Sant Cugat del Vallès. Va afegir que Feijóo “no està en condicions de donar cap lliçó de res” perquè el PP sempre ha donat suport als qui volen disminuir i volen fer desaparèixer el català, segons ell, per la qual cosa ha assegurat que viu en una realitat paral·lela.