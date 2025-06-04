EUROPA
Cau el primer gabinet radical als Països Baixos
Per la sortida de l’ultra Wilders al no assolir un acord sobre l’asil. El primer ministre dimiteix després d’onze mesos al càrrec
El líder de la dreta radical neerlandesa, Geert Wilders, es va retirar ahir de la coalició de govern i va obligar els cinc ministres del seu partit, el PVV, a dimitir immediatament, la qual cosa va abocar a la caiguda del gabinet, encara que la resta dels seus integrants governaran en funcions fins a les noves eleccions.
La relació entre el PVV de Wilders, els liberals del VVD, els democristians del NSC i el partit dels grangers BBB va ser difícil des del principi, ja que les negociacions per arribar a un acord de coalició van durar més de set mesos i semblava que havien de fracassar diverses vegades.
El gabinet, que va prendre possessió el 2 de juliol del 2024, també va estar a punt de col·lapsar-se per diverses crisis internes, per la qual cosa la caiguda ahir no va agafar del tot per sorpresa. De fet, el col·lapse d’aquest govern es gestava des del 26 de maig, quan Wilders va presentar un pla per restringir el dret d’asil.
A Polònia, el primer ministre polonès, Donald Tusk, va anunciar que el seu govern de coalició se sotmetrà a una moció de confiança al Parlament el pròxim dia 11, una mesura que va presentar com a “ofensiva, no defensiva”, després de les eleccions presidencials que van donar la victòria a l’ultranacionalista Karol Nawrocki davant el seu candidat liberal.