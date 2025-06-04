POLÍTICA
Leire Díez s’explica a Ferraz i demana la baixa voluntària com a afiliada del PSOE
La militant socialista Leire Díez va demanar ahir la baixa voluntària del PSOE després de comparèixer davant de l’instructor del seu expedient a Ferraz. Díez va donar explicacions al partit sobre els àudios publicats els últims dies en els quals escoltava demanar informació comprometedora sobre membres de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. El PSOE va comunicar que Díez va sol·licitar la baixa voluntària com a afiliada i que, quan sigui efectiva, qualsevol mesura de caràcter orgànic contra ella quedarà suspesa. Després de les explicacions, la militant ha convocat la premsa avui a les 10 h per a una compareixença pública.
El PP havia interposat ahir una denúncia contra Leire Díez, l’advocat Jacobo Teijelo i l’empresari Javier Pérez Dolset davant de la Fiscalia Anticorrupció per la seua suposada implicació en maniobres contra l’UCO. Pérez Dolset va negar treballar per al PSOE ni ser el “lampista de ningú”. A més, l’Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) va posar ahir una denúncia contra Díez i es va sumar a l’ofensiva judicial contra la militant, després que dilluns ho fes també l’Associació de l’Escala de Suboficials de la Guàrdia Civil (ASESGC).